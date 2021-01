Mirar al futuro después del asalto al Capitolio

Como congresista, en mis días en Venezuela, me encontraba en las Cámaras cuando turbas terroristas, como las de este miércoles en DC, asediaron el Capitolio en Caracas. No una, varias veces. Irrumpían y, en ocasiones, me agredían, así como a otros miembros de la Asamblea Nacional. Eso sucedió a raíz de que la retórica de división y violencia de Chávez hubiera calado en ciertos sectores del país.