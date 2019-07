México no tiene que ser la policía migratoria de Trump

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actúa por consiguiente bajo las presiones de un chantaje político y comercial que socava los estrechos lazos de amistad y cooperación que cuidadosamente habían labrado sucesivos gobiernos a ambos lados de la frontera. Pero eso no significa que no tiene responsabilidad en la forma en que responde a las coacciones de Trump y en el trato a los migrantes. La tiene. Es grande. Y por su conducta y por los resultados se le juzgará.

Se entiende, se justifica y hasta es posible admirar el lenguaje mesurado con que López Obrador y sus asesores han respondido a las frecuentes provocaciones retóricas de Trump. A palabras necias, oídos sordos, enseña el sabio refrán popular. Pero México no debería remedar tampoco la estrategia de Trump de reaccionar con mano dura –implacable y ciegamente– al fenómeno de la inmigración en masa. Su mejor apuesta seguirá siendo una mezcla inteligente y sensible de trato compasivo a los extranjeros que llegan a territorio mexicano y asistencia a los países que están enviando la mayor cantidad de migrantes para frenar la estampida.

México, desde luego, no puede responsabilizarse solo por esa ayuda. Necesitará crear una coalición de naciones prósperas y solidarias que la acompañen en el esfuerzo. Algunas podrían acoger inmigrantes que fortalezcan su fuerza laboral. Todas podrían contribuir a un programa de desarrollo sostenible en los países pobres de Centroamérica; y comprometerse por velar por la democracia y el respeto a los derechos humanos en todo nuestro hemisferio, donde la frecuente ausencia de esos valores también impulsa el éxodo, como sucede en Cuba y Venezuela.

Hay claros indicios de que el gobierno de México es consciente de lo que debería hacer para manejar la crisis con responsabilidad y visión. Y para no tener que saltar cada vez que Trump le grite improperios humillantes. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, alude a menudo a la necesidad de crear un Plan Marshall de ayuda internacional a Centroamérica. Y hace unos días, López obrador manifestó: “Es claro que, ante esta realidad amarga y dolorosa, no se puede orientar la solución solo a cerrar fronteras o al uso de la fuerza. Lo más eficaz y lo más humano, es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr que la migración sea opcional, no forzada”.