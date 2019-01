Maduro para caer

La trágica historia de América Latina enseña que en nuestros países es mucho más fácil crear y consolidar una dictadura que una democracia. Gracias a una movida audaz y magistral, aunque también riesgosa, los venezolanos se están dando una nueva oportunidad de restablecer la democracia en Venezuela. La decisión de la Asamblea Nacional de juramentar a Juan Guaidó como presidente interino y dar paso a nuevas elecciones libres parece ahora brillante porque se coordinó con países clave que le han brindado su apoyo firme. Ese apoyo no debería flaquear sino aumentar hasta que el tirano usurpador, Nicolás Maduro, reconozca el cambio como inevitable y se aparte o lo aparten de la escena política venezolana.

Lo primero que debería tener bien claro es que los venezolanos no se han rebelado por una conspiración del “imperio”, como denuncian previsible y falazmente el régimen de Maduro y las dictaduras afines de Cuba y Nicaragua, entre otras. La Asamblea Nacional juramentó a Guaidó como respuesta a la descomposición económica, política, social y moral de Venezuela, de la que solo es responsable el régimen madurista. Fue el resultado del hastío de millones de venezolanos de buena fe con un statu quo intolerable que los ha condenado al desabastecimiento crónico, el hambre y las enfermedades, que les ha dividido con crueldad y que les ha privado de la libertad. Incluso los barrios humildes, aliados tradicionales del chavismo, han participado en la revuelta y constituido las asambleas populares que recomendó Guaidó para debatir los cambios que necesita el país con el fin de evitar una catástrofe aun mayor y salir de su marasmo actual.

Guaidó y la Asamblea han dado a conocer una hoja de ruta razonable que incluye la búsqueda de apoyo diplomático y financiero internacional, el reconocimiento de la OEA y la ONU, las manifestaciones populares y el compromiso con elecciones libres y democráticas. Implementar esta hoja de ruta tomará semanas o meses, no unos pocos días, y es tarea del poder legítimo en Venezuela, no de Maduro y su régimen. Por eso resulta contraproducente que el gobierno español de Pedro Sánchez le haya fijado un plazo de ocho días a Maduro para que él convoque elecciones. El dictador perdió ese derecho cuando disolvió la Asamblea Nacional democráticamente electa, realizó elecciones amañadas el año pasado y ordenó reprimir a civiles indefensos. Ahora está maduro para caer. Y los gobiernos democráticos deberían acelerar su caída, no facilitarle maneras de aferrarse al poder.