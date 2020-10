Luis Gutiérrez: "Biden tiene que hablarle directamente a los votantes latinos"

Y aunque Gutiérrez aplaude que el contendiente demócrata, Joe Biden, supere a Trump en las encuestas nacionales, recuerda que no hay que olvidar las lecciones de la contienda presidencial de 2016 y no hay que dejar nada a la suerte. Biden, dice Gutiérrez, “tiene que hablarle directamente a los votantes latinos".

“Quiero que Biden nos hable directamente a nosotros. Claramente se sabe que tiene un plan para Puerto Rico, por ejemplo, pero no es la ausencia del plan, sino de articularlo de forma vigorosa y efectiva”, dice Gutiérrez.

Otra sugerencia de Gutiérrez es que utilicen más funcionarios electos latinos. “Y que conste que no lo digo por mí, pues después de apoyar su candidatura no volví a escuchar de la campaña. Pero, ¿por qué no utilizar a todos estos maravillosos latinos como voceros? Una celebridad atrae atención, pero también necesitas sustancia de por qué deben votar por ese candidato y han sido débiles en ese sentido”, opina.