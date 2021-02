Después de Trump, la lucha por un país demócrata apenas comienza

Aunque todavía estamos haciendo recuento de los daños causados por el gobierno de Trump, lo que no queda duda es cómo Trump mutiló el sistema de gobierno democrático y rompió nuestro tejido social con tal saña, que una transición de poder no bastará para sanar las heridas. Después de cuatro años de Trump, nos queda la responsabilidad de defender la democracia, y construir el país que alguna vez creímos y que aún podemos ser. De no hacerlo, el país puede volver al caos y el desorden.