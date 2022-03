Los niños de la guerra

Ahí también me encontré con un adolescente, que rondaba los 13 años, tumbado en un colchón en el piso. Contrario a los jóvenes de su edad en otras partes del mundo, no tenía un celular en la mano ni una tableta. No tenía nada. Por el lugar en que estaba supongo que su familia ucraniana acababa de llegar a Polonia -como más de la mitad del millón de refugiados- y todavía no sabía, ni siquiera, donde iba a dormir esa noche. Los ojos de ese adolescente gritaban angustia.