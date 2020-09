Los latinos aportamos más que Trump - mucho, mucho más - a la economía estadounidense

Pero Donald Trump no juega con las mismas reglas. Esta semana salió a relucir, en un reportaje del New York Times , que mientras nuestras comunidades lo han dado todo y hemos cumplido con nuestro deber para construir un mejor país, Trump lleva años jugando sucio. Aún peor Trump - el Presidente de los Estados Unidos - se enorgullece de haber manipulado el sistema durante décadas y de seguir haciéndolo para beneficiarse personalmente.

En los últimos dos años, Trump, quien no para de hablar de su supuesta riqueza y de sus miles de millones, se las arregló para no cumplir con su responsabilidad y no pagar nada en impuestos en 10 de los últimos 15 años. Trump, entonces, no cree en invertir en el país que nosotros tanto defendemos. Al contrario, cree en salirse con la suya y beneficiarse de una nación que corre a costillas nuestras, los que trabajamos día tras día y noche tras noche para salir adelante por nuestras familias.