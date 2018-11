Lo que está en juego en estas elecciones

En Estados Unidos se han celebrado elecciones en las que francamente daba más o menos lo mismo por quién votar e incluso votar o no votar. Era la época en que podíamos afirmar, con Gore Vidal, que había dos grandes partidos conservadores: el republicano y el demócrata. Sus plataformas políticas, el discurso y las acciones de sus candidatos no permitían distinguir diferencias sustanciales. Sobra decir que la elección de este martes no se parece en nada a aquellas en que, por ejemplo, Bill Clinton “triangulaba” para absorber metas y principios republicanos y sus rivales George H. W. Bush (1992) y Bob Dole (1996) se desplazaban al centro ideológico, asimilando causas típicamente demócratas.