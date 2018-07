Las series de televisión: ¿las consumo o me consumen?

“Otro capítulo más y me voy a dormir”. ¿Te suena, verdad? Es lo mismo que decimos todos los que en algún momento nos hemos enganchado con alguna serie, en algunas de las más famosas plataformas de contenido digital. Es muy fácil caer en la tentación.

Como les he comentado en otras ocasiones, es importante que mantengamos un equilibrio en nuestras vidas. Es muy fácil hacerlo con la ley del 80-20: el primer porcentaje iría en nuestra inversión personal, mientras que el resto sería destinado al placer y diversión.

Puedo contarles, como confesión personal, que durante un tiempo estuve fuertemente enganchado a las series por suscripción. Mientras más las consumía, más y más tiempo valioso les dedicaba, hasta que me di cuenta que esta conducta estaba afectando mi energía diaria. Estaba más cansado en el trabajo, debido a que me acostaba tarde.

Al darme cuenta del daño que ese mal hábito me estaba ocasionando, decidí crear uno nuevo, en el que leer y descansar fueran mi prioridad.

Como comenté al comienzo del artículo, este tipo de actividades solo hacen que nuestras comunicaciones personales se vayan debilitando, ya que en vez de compartir con nuestros amigos y seres queridos, estamos embobados frente a una pantalla . Claro que puedes compartir con tu familia mientras ven algún partido de fútbol o una buena película ocasionalmente, pero en definitiva, no debe ser la única alternativa.

No solo eso. El televisor también nos desvía de nuestros objetivos ¿Cómo vamos a lograr nuestros proyectos personales, si no les dedicamos lo que debemos? Lo mejor sería que limitáramos considerablemente el tiempo que estamos viendo series o en nuestras redes sociales, y lo invirtiéramos en algo más productivo, como nuestras metas; el desarrollo de nuevas habilidades; estudiar; aprender un nuevo idioma; etc.