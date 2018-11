Las relaciones entre México y Estados Unidos entran en la nueva era de AMLO y Trump

Han pasado cinco meses desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la presidencia de México el 1 de julio con un mandato electoral convincente. Analizando retrospectivamente, el 2 de julio las perspectivas de AMLO no podrían haber sido más alentadoras. El término "victoria arrolladora" estaba en boca de todos.

Sin embargo, en los siguientes cinco meses el mundo no se ha detenido. Mientras se prepara para aceptar la banda presidencial el próximo fin de semana, AMLO y su equipo están haciendo un balance de lo que ha sucedido desde esa eufórica noche de verano en el Zócalo, incluyendo la relación del país con el "coloso del norte", Estados Unidos. Sobre eso ha habido cambios importantes.

Para empezar, se ha negociado un nuevo acuerdo comercial, T-MEC (como han españolizado algunos la sigla USMCA, correspondiente a Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá), para reemplazar el TLCAN. Aún no se ha firmado ni implementado. El enviado del nuevo presidente a esas negociaciones, Jesús Seade, se involucró con el equipo del presidente Peña Nieto casi de inmediato –lo cual es un avance positivo para México–. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que los resultados de las negociaciones trilaterales no son tan insatisfactorios como muchos anticiparon. AMLO puede estar agradecido por esto, pues no tenía mucho ancho de banda para dedicarse a negociaciones comerciales prolongadas y polémicas con Estados Unidos y Canadá.