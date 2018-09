Las bondades del aumento de ingresos para la comunidad latina

Si bien todas estas mejoras son bienvenidas y buenas, no significan que todos los estadounidenses estén mejor. Sigue habiendo muchos estadounidenses, y muchos latinos, que no tienen el mismo acceso a la expansión de la prosperidad. Están aquellos que carecen de habilidades lingüísticas, o entrenamiento adecuada, o que no pueden navegar las reglas a veces complejas que pueden gobernar las startups. En resumen, no tienen acceso fácil a las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas. Estoy orgulloso de que mi organización, la Iniciativa LIBRE, sea una de las muchas instituciones que trabajan en todo el país para ayudar a las personas que enfrentan estas barreras. Sabemos que incluso los programas gubernamentales mejor intencionados pueden ser engorrosos y excesivamente burocráticos. O simplemente no existen. Es por eso que es tan importante que las personas en las comunidades locales de todo el país estén en sintonía con las necesidades de la comunidad latina y estén allí para responder.