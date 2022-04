La tragicomedia del debate migratorio

Durante esas casi cuatro décadas, millones de seres humanos se han tenido que adaptar a las circunstancias, casi siempre negativas, tanto de las leyes migratorias como de la economía misma para seguir coexistiendo en una sociedad llena de contradicciones y dobles discursos y que no ha sabido apreciar el impulso que esas familias indocumentadas también han dado a esta nación de inmigrantes, incluso en situaciones de guerra, como lo atestigua su participación en esos más de diez conflictos bélicos en los que se ha visto involucrado el país durante todo este tiempo sin reforma migratoria. No reconocerlo es no aceptar el significado más sublime de Estados Unidos.