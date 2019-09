La realidad ‘trumpiana’ supera toda ficción

Algunas de las noticias de los pasados días parecen sacadas de un episodio de 'La Dimensión Desconocida' ( The Twilight Zone ), pero están ocurriendo en realidad. Por ejemplo, esa historia sobre cómo las autoridades migratorias llevaron a una migrante salvadoreña con contracciones de parto a un hospital para que le administraran medicamentos que pararan dichas contracciones, a fin de deportarla a México. Ello, con el objetivo de que diera a luz allá y esperara por una esquiva audiencia de asilo que es probable que nunca llegue, según reportó la revista Time.

Peor aún, The Washington Post reportó que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) instruyó a sus empleados a no emitir opiniones ni proveer información más allá de los boletines oficiales, lo cual fue interpretado por algunos empleados como una orden para no contradecir a Trump.