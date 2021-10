La nueva Nueva York, ciudad de sobrevivientes

La ciudad que nunca duerme, dormía. O por lo menos eso parecía en la nueva y magnífica terminal del aeropuerto de La Guardia poco después de la medianoche. Mi vuelo se había atrasado y no había taxis esperando. Ni uno solo. Pero, de pronto, un alegre ecuatoriano que se gana la vida transportando a pasajeros atorados como yo, me vio y me llevó hasta la ciudad. César - me dijo que se llamaba - maneja las madrugadas, se está recuperando de un ataque al corazón y se siente afortunado de que el coronavirus no lo dejó postrado en una cama como a su socio. Así me evitó otra espera; la del Uber o la del transporte público. Nueva York, después de todo, sí estaba despierta.