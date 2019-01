La ironía de la ‘troika del terrorismo’ y el desdén de Trump por el multilateralismo

Sin embargo, cuando el gobierno centroderechista de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández cambió la constitución para que éste pudiera postularse para la reelección, algo que el equipo de Trump criticó con razón en los casos de Venezuela y Nicaragua, Washington no dijo nada, a pesar de la decisión de la Organización de los Estados Americanos de no avalar la elección como justa y transparente. El silencio de Washington también se mantuvo a pesar de las afirmaciones del ex Asesor General de Seguridad Nacional HR McMaster de que "Estados Unidos Primero no significa solo Estados Unidos", nadie se creyó esa retórica vacía en América Latina. Las acciones dicen más que la cuenta de Twitter del Presidente.