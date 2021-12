La insurrección

Y así fue hasta que apareció Donald Trump. Desde luego, no podemos culpar a un solo hombre por la erosión democrática en Estados Unidos. Sus seguidores y varios miembros Republicanos del congreso también tienen mucha responsabilidad al no aceptar los resultados oficiales de las pasadas elecciones. Pero la oposición no ha hecho una vigorosa defensa de la democracia. Es un error creer que Estados Unidos sobrevivirá en automático los intentos antidemocráticos de Trump. Por eso es preciso denunciar públicamente a quienes hoy, todavía, no reconocen la legítima victoria de Biden.