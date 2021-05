Memorias de un verano en Gaza en 1980: cómo aprendí el origen del conflicto entre Israel y Palestina

Las terribles escenas de Gaza me han hecho recordar los cuatro meses que pasé viviendo allí en 1980 como voluntario a los 19 años.

Por suerte, por aquel tiempo no había ataques con cohetes, de ningún lado. El movimiento islámico armado, Hamás, aún no existía, pero sus semillas se estaban sembrando. La tensión se respiraba en el aire y se percebía mucha rabia, así como conversaciones sobre la lucha por la autodeterminación palestina.

Recuerdo haber recorrido Jabalia, el mayor campo de refugiados, con una trabajadora social palestina, Fatima Abu Saoud. En una casa de un callejón estrecho, me invitaron a tomar un té de menta con la familia de una joven mujer recién salida de la cárcel. Llevaba un vestido tradicional palestino de cuerpo entero hermosamente bordado.

Resistencia

Me di cuenta de que tenía una prótesis en la mano y me explicó que fue así como había acabado en la cárcel. Apenas adolescente, lanzó un cóctel molotov contra un jeep del ejército israelí que atravesaba el campamento. Estaba preparándose para lanzar otro cuando le dispararon y la bomba casera le estalló en su mano.

Por aquel entonces, Gaza era tan pobre como ahora, pero no estaba tan edificada. Había pocos edificios altos que pudieron haber sido objetivo de la aviación israelí. La mayoría de las calles estaban sin pavimentar, con casas construidas en la arena.

Una cita militar

Un día me citaron en el cuartel general del ejército israelí en Gaza para una entrevista con el capitán Amnon Lorand, el oficial de enlace, que quería saber qué hacía un adolescente británico en Gaza.

Fingí inocencia, especialmente cuando mencionó casualmente que había un escritor en Gran Bretaña con mi mismo apellido que escribía mucho sobre Oriente Medio. El escritor era mi padre, antiguo corresponsal de The Guardian , que escribía críticamente sobre Israel en una época en la que pocos periodistas se atrevían a hacerlo. No dije que sabía a quién se refería. Pero se sobreentendía.

En mi diario anoté sus palabras sobre los palestinos. "Tenemos que tratar a los árabes como lo hacemos porque tienen la edad mental equivalente a un niño de cinco años", me dijo.

Sin duda, esos palestinos educados abogaban por la autodeterminación, pero a través de la desobediencia civil pacífica al estilo de Mahatma Ghandi. No percibí ninguna sensación de revuelta inminente, aunque un hombre local que me acogió, Musa Saba, o 'Abu Issa', me insinuó en nuestras reuniones privados que un día las cosas cambiarían.