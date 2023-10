Retratos de la guerra Israel-Hamas

-Visito Jerusalén y está casi vacía. “Es el miedo”, me dice un vendedor que no tiene un solo cliente en su tienda. El muro de los lamentos está lleno de papelitos pero no de gente. Los pocos que hay en la maravillosa explanada me dan la espalda. No quieren decir nada en televisión. Ni hablar muy fuerte. Pero un árabe, uno solo, explota frente a mí: “Esta es una guerra de libertad después de 75 años de ocupación. El problema es que los palestinos no tienen nada que perder. Especialmente en Gaza. Antes de la guerra, en Gaza no había agua, no había electricidad, no había trabajo, no había ingresos, no había comida, no había nada. Eso es lo que está pasando.”