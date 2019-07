La foto y el horror

Basta una foto –la de un padre salvadoreño y su hija de 23 meses de edad, ahogados, en el río Bravo– para comprender el horror de lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. No se trata de un extraño accidente, de un hecho desafortunado o de una excepción. No. Morir en esa frontera es lo normal.

De hecho, no es una foto sino varias. El fotógrafo Abraham Pineda Jácome de la agencia EFE me contó en una entrevista que fueron cuatro los reporteros, incluyéndolo a él, los que encontraron los cuerpos de Óscar Alberto Martínez y de su hija Valeria en la orilla mexicana del río, la que da a Matamoros, Tamaulipas. Ambos aparecen boca abajo en el agua, con la niña sobre la espalda del papá, parcialmente dentro de su camiseta negra y con uno de sus bracitos abrazándole el cuello.

El río Bravo/Grande es tan peligroso como el Mediterráneo para miles de refugiados e inmigrantes. No sabemos exactamente qué fue lo que le pasó a Óscar y a su hija en el río. Estaban con Tania, la esposa de Óscar y la madre de Valeria, con la intención de cruzar desde México hacia la orilla estadounidense del río. Pero lo que sí sabemos es que la corriente fue más fuerte y el padre y su hija murieron ahogados. Encontraron sus cadáveres después de varias horas de búsqueda.

No maquillemos la noticia: México y Estados Unidos acordaron hacerle la vida imposible a los centroamericanos que buscan una vida mejor en el norte. Por eso muchos se ven orillados a arriesgar su vida cruzando ríos, desiertos y montañas. Y lo seguirán haciendo. Inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador me han dicho que prefieren correr el riesgo de arresto y detención en Estados Unidos que quedarse en sus países de origen. Pero la muerte no debería ser el precio a pagar por ser un inmigrante.