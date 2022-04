La falsa ‘invasión’ de migrantes

No olvidemos que los republicanos y algunos de esos demócratas moderados y conservadores no han tenido ningún problema con que el Título 42 no se aplique a refugiados de Ucrania, por ejemplo. Es únicamente cuando se trata de inmigrantes latinoamericanos, caribeños o africanos, por mencionar algunos, que se esgrime el argumento de la “invasión”. Y es ahí donde radica la hipocresía de sus desacuerdos y críticas hacia algo que no entienden muy bien, como es el fenómeno migratorio y sus raíces, pero que aplican muy conscientemente a partir de su visión racista del mundo.