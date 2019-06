La entrevista al dictador

¿Cómo entrevistas a un dictador? Esa es la pregunta que me planteé antes de conversar con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas el pasado 25 de febrero. Había estudiado las entrevistas que le hicieron otros cuatro periodistas en las semanas anteriores y yo quería algo distinto; preguntas difíciles desde el principio, forzándolo a entrar en una conversación y evitando respuestas largas como sermones. Y eso es lo que hice.

La primera pregunta sentaría el tono de la conversación. “Usted no es el presidente legítimo”, le dije a Maduro, “¿Cómo le llamo?”. La oposición lo considera un “usua demostrar a lo largo de la entrevista que Maduro era un dictador; el suyo tratar de argumentar que era el verdadero presidente de Venezuela. La confrontación, lo sabía antes de empezar, iba a ser inevitable.

Esa es la entrevista que yo me planteé. Otros –he leído en las redes– hubieran preferido preguntas abiertas, coyunturales y un trato más “respetuoso”. Pero yo creo que a los dictadores hay que tratarlos como dictadores. “Los presidentes no matan a su gente”, le dije.

Dejemos a un lado el mito de la neutralidad periodística. En casos de discriminación, racismo, corrupción, mentiras públicas, violación a los derechos humanos y dictaduras nos toca tomar partido. Somos contrapoder. Para eso sirve el periodismo. No es lo mismo entrevistar a un dictador que a una víctima de su dictadura.

La ilegitimidad de Maduro se basa en los dos fraudes electorales que lo llevaron al poder (2013 y 2018) y en los abusos de su autoridad que generaron cientos de muertes y presos políticos. (Foro Penal registró 989 presos políticos, Human Rights Watch ha documentado 380 casos de abusos –incluyendo tortura– y su ex jefe de inteligencia, Hugo “el Pollo” Carvajal, lo acusó en The New York Times de haber “asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste”).