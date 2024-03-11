Cambiar Ciudad
Opinión

El Congreso debe invertir en AmeriCorps y en nuestros estudiantes

Kimberly Benavides
Por:
Kimberly Benavides.
"La evidencia es clara: nuestras escuelas y muchas otras comunidades necesitan a AmeriCorps".
Imagen Getty Images

Nos enfrentamos a una crisis de alfabetización estudiantil en el norte de Texas. Según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés) del 2022, solo el 18% de los estudiantes de cuarto grado de nuestro estado, que experimentaban desventajas económicas eran lectores competentes para su nivel escolar. Para responder a esta necesidad, los miembros de AmeriCorps se han integrado a Reading Partners, ofreciendo tutorías diarias a niños de comunidades de escasos recursos en nuestra región. Es por eso que nuestros legisladores deberían invertir en AmeriCorps en vez de recortar sus fondos.

Colaboramos con 20 escuelas locales para implementar programas de tutoría individual que permiten a muchos estudiantes alcanzar y, en muchos casos, superar sus metas de alfabetización. Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de AmeriCorps. Tan solo el año pasado, 17,000 miembros de AmeriCorps trabajaron con programas locales de servicio comunitario en Texas, como Reading Partners. Además de beneficiar a nuestro estado, también es un uso efectivo del dinero de nuestros impuestos. Al ser una alianza público-privada, cada dólar federal invertido en AmeriCorps produce un retorno de $17 en beneficios comunitarios.

Sin embargo, después de treinta años ofreciendo este servicio nacional importante en todo el país, la Cámara de Representantes propuso recortar una cantidad significativa del presupuesto de AmeriCorps y eliminar más de 61,000 puestos de servicio dentro de la agencia. Esto sería un grave error. Desmantelar a AmeriCorps significaría que muchos estudiantes de nuestra comunidad recibirían un apoyo inadecuado en lectura. Los efectos de estos recortes también se extenderían a todo el país, ya que los miembros de AmeriCorps también ayudan en la recuperación ante desastres naturales, cuidan a las personas mayores y sirven como mentores de la niñez.

El progreso que los estudiantes logran con la tutoría de Reading Partners es asombroso. Samantha Melanson, quien da tutorías a los estudiantes de la Escuela Elemental Alice Contreras en Fort Worth, comentó: "Cuando mi estudiante completó la actividad de fluidez de lectura por primera vez, se sentía intimidado y quería salir de eso lo más rápido posible. Ahora, semanas después, mi estudiante está emocionado de mostrarme lo bien que puede leer el cuento". Otra miembro, Valerie Mitchell, compartió: "Cuando comencé, el estudiante apenas podía leer. En una semana, hubo un giro de 180 grados. Desde entonces ha progresado; su maestra ha notado la mejoría". Nuestros estudiantes no solo mejoran sus habilidades de lectura, sino que también experimentan un crecimiento personal. Kathy O'Toole comentó que su tutoría ayudó a un estudiante callado de la Escuela Elemental Mount Auburn a abrirse y permitió que su personalidad saliera a relucir.

Cualquier recorte presupuestario a AmeriCorps destruiría nuestra capacidad de ayudar a estos estudiantes. De hecho, si se aprueban los recortes de la Cámara de Representantes, perderíamos a muchos de nuestros miembros de AmeriCorps en los próximos años, lo que obstaculizaría la capacidad de progreso de los estudiantes.

Con el apoyo de AmeriCorps, Reading Partners es exitoso: alrededor del 83% de los estudiantes mejoraron sus habilidades de aprendizaje socioemocional al final del año escolar. El año pasado, el 100% de los directores de las escuelas con las que colaboramos reportaron un progreso en toda la escuela, y el 85% de los estudiantes de Reading Partners alcanzaron o superaron su meta de crecimiento de alfabetización de fin de año.

Sin los miembros de AmeriCorps, muchos de estos niños no recibirían la ayuda que necesitan. Recuerde, si nuestros hijos no saben leer, no aprenderán; y si no aprenden, entonces no tendrán las mismas oportunidades que se les brindan a muchos otros que sí lo hacen.

Exhorto a la congresista Kay Granger, quien representa a nuestras comunidades y dirige el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, a que rechace el recorte de fondos a AmeriCorps. En cambio, el Congreso debería invertir en el trabajo de la agencia, que es tan importante, como lo propuso un grupo bipartidista de senadores, incluido el senador de Texas, John Cornyn. También agradezco a los otros miembros del Congreso de nuestro estado, republicanos y demócratas, que han defendido a AmeriCorps. La evidencia es clara: nuestras escuelas y muchas otras comunidades necesitan a AmeriCorps.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

