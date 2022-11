Con la campaña, ya todos hemos perdido

Es el triunfo de la antipolítica. Las instituciones aún existen, desde luego. Pero las realidades se conciben desde el lenguaje. Y ésta que se está construyendo no es nada democrática. Esta idea de que con reglas que nos permitan el respeto común, todos podemos ser libres en la diferencia, se ha hecho exigua, en el discurso. Si usted mira los mensajes de esta campaña, la conclusión no es que cabemos todos, sino que si unos quedan elegidos, los demás no tendremos espacio para vivir a plenitud.