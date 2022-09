Cuando nadie nos ve

“Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser”, dice la popular canción de Alejandro Sanz. “Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés.” Pero si pones el mundo al revés y alguien tiene un celular en la mano, te puede grabar y difundirlo.

Lo que le ocurrió a la primera ministra de Finlandia nos puede pasar a cualquiera. De hecho, sucede todos los días. Las redes sociales están llenas de fotografías y videos de personas que no querían ser captadas. Jennifer López se quejó recientemente por el video de su boda con Ben Affleck que se publicó sin su autorización. “ Fue robado sin nuestro consentimiento”, se quejó la actriz. Pero incluso gente que no tiene nada que ver con la política o el cine ve su vida expuesta.