Muerte en Juárez

No. Esta terrible tragedia no hubiera ocurrido si no los hubieran detenido injustamente y si les hubieran abierto las puertas de las celdas al iniciarse el incendio. He visto con indignación, como tantos, el video en que los guardias dentro del centro de detención se rehusan a abrir las celdas cuando estalla el incendio. Es mucho más que negligencia o incompetencia. Fue dejarlos morir quemados y asfixiados.