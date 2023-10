A principios de octubre el gobierno de Biden aceptó construir unos 30 kilómetros más de muro. El dinero había sido aprobado por el congreso cuando Trump era presidente y Biden no se opuso al proyecto. Podría haber puesto una demanda para no cumplir con la orden del congreso, según reportó The New York Times, pero Biden decidió no hacerlo.

Así comenzó el muro de Biden.