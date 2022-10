Ante el racismo, no nos podemos quedar callados

Es falso suponer que el racismo es algo que solo aprendemos al venir a Estados Unidos. “Las personas piensan que el racismo no migra, que el racismo se aprende de la gente blanca estadounidense”, me dijo en una entrevista Janvieve Williams, fundadora de la organización AfroResistance. “Y eso no es cierto. Eso son mentiras. Básicamente el racismo viene de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Y como las personas migramos, el racismo también migra”.