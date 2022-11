A pesar de todo, el balón rueda

Mi primer héroe en la vida no fue de comics. Fue Pelé. Y me alegra que para el gran comentarista, Enrique “El Perro” Bermúdez, quien ha cubierto doce mundiales, Pelé también haya sido el mejor de la historia (con las debidas disculpas a Maradona, Messi y Ronaldo). “Le pegaba de izquierda, de derecha, cabeceaba, un temple extraordinario para manejar la pelota, seguridad. Lo tenía todo”, me dijo Bemúdez en una entrevista. “El rey Pelé, el número uno”.