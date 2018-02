Israel tiene derecho a defenderse de Irán, la gran amenaza para el equilibrio en el Medio Oriente

Ya se ha repetido en numerosas ocasiones por parte de especialistas en geoestrategia y seguridad que uno de los grandes detonantes que han dinamitado la paz en el Medio Oriente es el objetivo de Irán de extender su influencia y construir un corredor, con forma de media luna, entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. El Líbano, Siria e Irak ya han caído bajo su influjo, gracias en gran parte a la milicia terrorista de Hezbolá y a la participación directa de contingentes militares enviados directamente por el régimen de los ayatolás. Y sigue Irán librando su batalla por el dominio regional en territorio del Yemen, enfrentándose a Arabia Saudí. Los que observamos con cautela el desarrollo de los acontecimientos vemos que las predicciones se están cumpliendo e Irán está transitando de ser una nación aislada, sometida a vigilancia y sanciones por su programa nuclear bélico, a una superpotencia regional. Todo ello sin haber abandonado en ningún momento su hostilidad hacia Israel. Mientras, el mundo asiste impávido al desmoronamiento de los frágiles equilibrios del Medio Oriente y no se plantea revisar el acuerdo nuclear con Irán. Sobre sus hombros pesará la responsabilidad de haber dado alas al régimen que somete bajo su yugo a naciones enteras para buscar el enfrentamiento subrogado con Israel en su frontera norte.



El pasado fin de semana hemos asistido a un episodio que ilustra a la perfección el actual estado de las cosas. Irán se ha hecho fuerte en la Siria de Al Asad. Establece posiciones militares a escasa distancia de la frontera con Israel. Mientras, su patrocinada milicia chií, Hezbolá, se refuerza en El Líbano y vuelve a tener a Israel como su principal objetivo. Bajo esta creciente amenaza, Israel hace lo que le toca, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y defenderse. Los responsables de la Defensa israelí y su gobierno lo tienen claro: no van a permitir que Irán se instale a las puertas de su frontera, y harán todo lo que esté en su mano para eliminar esa amenaza. Y algunos se preguntan en Occidente si esa amenaza es real o es una obsesión israelí. No hay que ir muy lejos para obtener la respuesta. La Guardia Revolucionaria celebraba el pasado fin de semana el 39 aniversario del inicio de la revolución islámica y sus generales lo dejaron claro: “Podemos provocar un infierno en Israel”, proclamaron frente a un enfervorecido público. ¿Tiene o no tiene derecho Israel a defenderse? La respuesta es obvia, y es afirmativa, pero sería deseable también que muchos otros países occidentales fueran conscientes de que la amenaza es real, y que cuando Irán apunta a Israel, lo está haciendo también a los valores democráticos y de libertad que compartimos.



La tensión en la frontera norte de Israel va en aumento. Los iraníes pusieron en el espacio aéreo israelí un dron el pasado sábado, interceptado por las fuerzas aéreas de Israel. La respuesta fue necesaria. Israel atacó varios objetivos militares iraníes en Siria, pero uno de sus cazas fue alcanzado por un misil sirio. Sus pilotos pudieron abandonar el aparato y fueron rescatados con vida en suelo israelí. Está claro que Israel tiene que mostrarse firme ante sus enemigos cuando la amenaza existe. Su compromiso con la seguridad de sus ciudadanos es claro y su derecho a defenderse es innegable. Además, sus más altos responsables militares y de gobierno han dejado claro que no buscan una escalada bélica, ni en territorio sirio ni en la frontera norte. Y es una actitud prudente y que demuestra gran responsabilidad. Pero no van a permitir bajo ningún concepto que hechos como los de este pasado fin de semana se conviertan en algo habitual. Y mucho menos, que Irán se establezca a escasa distancia de suelo israelí. Las grandes potencias en el mundo, incluida Rusia, van a pedir contención, sí, pero también deberían exigir a Irán que deje de buscar la confrontación y se centre más en lo que pasa en su propio país y con su propia gente y abandone el sueño de dominación de todo el Medio Oriente.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.



