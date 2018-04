Hay que asegurarse de que no se malgaste el dinero de los ciudadanos

El gobierno federal también debe estar haciendo lo mismo. Las evidencias del pasado señalan con mucha claridad que, al no ser así, el país se ve enfrentado a malos tiempos económicos. La semana pasada, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó nuevas proyecciones de ingresos y gastos del gobierno para los próximos años. Las nuevas proyecciones incluyen buenas y malas noticias.

Las proyecciones son poco alentadoras, y los resultados no deberían sorprender a nadie: se espera que los déficits federales se empiecen expandir otra vez. Mientras el Congreso aprueba otros acuerdos de gastos, el déficit superará un billón de dólares en el 2020 , y los déficits seguirán por encima de un billón de dólares el resto de esa década.

Peor aún, esta situación podría empeorar. Si la inflación regresa –como ocurrió en la década de los setenta– los pagos de intereses crearán un hueco masivo en la Tesorería Federal. ¿Por qué esto es un problema? Porque cada dólar usado para pagar los intereses de la deuda será un dólar menos para defensa, educación, cuidado de salud, etc. El incumplimiento de los pagos a la deuda causará una pérdida de confianza, credibilidad y capital político. Eso tendría consecuencias imprevistas a nivel global, con un gran impacto sobre nuestro sector privado, tasas de interés dramáticamente altas, préstamos mucho más costosos y dificultades para obtener dinero prestado. Es hora de actuar.

Nuestras familias están ajustando sus presupuestos y gastos constantemente porque podrían enfrentar consecuencias severas si no lo hacen. Los legisladores en Washington deberían hacer lo mismo. Si los gastos sin freno continúan, el resultado será indiscutible y peligroso. Una creciente deuda nacional debilita el crecimiento económico, consume dólares que podrían ser necesarios en momentos de crisis reales, e incapacita a los legisladores a la hora de tomar decisiones importantes sobre prioridades reales.

Las cosas tienen que cambiar. Los legisladores tienen que repasar cuidadosamente los gastos de largo plazo, para asegurarse de que no estén malgastando el dinero de los ciudadanos. Y tienen que emparejar los gastos con el ingreso actual, para no entregarle una deuda enorme a nuestros hijos y nietos, forzándolos a tomar decisiones que esta generación no quiso tomar.