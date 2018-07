Hasta cuándo seguirá el chantaje terrorista de Hamas en Gaza

Lo vivido este fin de semana nos deja imágenes de familias corriendo hacia los refugios, impactos de cohetes contra viviendas y alertas por todas las poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Es el reflejo directo del terror que los de Hamas pretenden sembrar. Pero una y otra vez se dan contra una pared inquebrantable que es la capacidad de resiliencia de la población israelí, acostumbrada –pero no resignada– a vivir bajo el fuego. Sin embargo, parece que el resto del mundo sí se ha resignado al chantaje de los terroristas y normalizan una situación que sería insoportable en cualquier otra parte. No es normal tener que construir refugios junto al kindergarten, ni escuchar sirenas antiaéreas cada día. Pero también es importante que miremos al otro lado de la valla, en el territorio de la Franja de Gaza. Allí viven cientos de miles de personas secuestradas por los terroristas de Hamas, por su cultura del odio y su ansía de mantenerse en el poder a toda costa, monopolizando los recursos que deberían dirigirse a promocionar el bienestar de los palestinos, su educación y su salud, para convertirlos en combustible para su maquinaria del terror.

Ni los israelíes ni las demás democracias del mundo pueden ceder al chantaje de las bombas, los morteros, los atentados y el miedo. Lamentablemente, no es la primera vez que hablamos de escaladas del terror en esta parte del mundo. Es algo que se repite con lacerante periodicidad. Sin ir más lejos, el pasado verano tuvimos que hablar del asesinato de dos policías israelíes en Jerusalén a manos de tres terroristas. Un atentado vil que no fue un acto aislado. Atropellos, acuchillamientos y armas de fuego protagonizaron una campaña terrorista de atacantes palestinos desde septiembre de 2015 que acabó con la vida de más de 40 israelíes. Una cosa tenemos muy clara: no hay conflicto en el mundo que pueda cerrarse satisfactoriamente para todas las partes con el chantaje del terrorismo sentado a la mesa. Saquemos a Hamas de la ecuación y los avances no se harán esperar.