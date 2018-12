Figura de George H.W. Bush marca un abismo de contrastes con el actual régimen

Quizá porque quien ahora ocupa la presidencia tiene una conducta tan aberrante, la partida de una figura como Bush me entristece, como también me entristeció la muerte del senador republicano de Arizona, John McCain, como me imagino lo lamentan los republicanos que todavía dan algún valor a la decencia y la integridad, y reconocen la bancarrota moral de su colectividad.

Curiosamente hace unos días, mientras buscaba unos documentos, me topé con las fotos del encuentro. Ahí me ví estrechando la mano de Bush y en otra conversábamos, como hizo con cada uno de los periodistas participantes. En mi caso la corta plática fue sobre Puerto Rico. Cuando supo que era puertorriqueña, comenzó a nombrarme figuras políticas isleñas que fueron sus amigos. Bush favorecía la estadidad para Puerto Rico y tenía una entrañable relación con la Isla, donde en 1980, en la primera primaria republicana tras el caucus de Iowa, Bush resultó victorioso, en gran parte por la ayuda de su hijo Jeb, quien echando mano de su dominio del español, estuvo varios meses en Puerto Rico dando a conocer a su padre. Al final, fue Ronald Reagan quien ganó la nominación republicana en 1980 y eventualmente la presidencia, seleccionando a Bush como su vicepresidente.

Bush no le temía a la diversidad y, de hecho, su familia era prueba de ello. Jeb se casó con una mexicana, Columba, y tres de sus 17 nietos son mexicoamericanos. En 1988 Bush causó furor por referirise a estos tres nietos como los “pequeños morenitos” (the little brown ones), lo cual defendió como un término de cariño y orgullo. Su otro hijo, Neil, se casó en 2004 con la mexicana María Andrews.