Estados (Des)unidos de Trump

Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, me recuerda ese juego infantil en que dos equipos jalan los extremos de una cuerda. Tug of war le llaman en inglés. La traducción literal sería algo así como el jaloneo de la muerte. Casi nunca hay empate y el propósito del juego es que el equipo contrario ceda o se cruce a tu lado. El problema es que en Estados Unidos esto no es un juego y hay muchas vidas de por medio.