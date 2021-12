Es hora de sortear la recomendación de la asesora legal del Senado

La asesora legal del Senado, una respetable señora que ostenta el título oficial de parlamentaria, no ha dejado margen para la duda. No quiere aprobar - y no aprobará - ningún plan demócrata ni de nadie más para darles una vía hacia la legalización a siete millones de indocumentados. La buena señora, que se llama Elizabeth MacDonough, ha rechazado tres propuestas de incluir un discreto plan migratorio en el proceso de reconciliación presupuestaria en el Senado. Al buen entendedor, con pocas palabras.