Entrevista con el presidente Juan Guaidó

Hay enormes expectativas puestas sobre Guaidó. Tras su designación como presidente interino, muchos venezolanos esperaban la rápida caída de Maduro. Eso no ocurrió. Y el bloqueo de la ayuda humanitaria en las fronteras le hizo creer a la dictadura que había ganado la partida.

¿Cómo sacar a Maduro del poder? le pregunté. “Debemos insistir en la llamada ‘Operación Libertad’ para generar más presión interna en Venezuela”, me dijo. “Luego, seguir (con) la presión internacional que ha sido determinante en esta parte del proceso”. A esto se suma una ley de amnistía para militares y funcionarios gubernamentales que renuncien al régimen (y que fue aprobada por la Asamblea), y la promesa de elecciones libres tan pronto se vaya Maduro.

Pero esto no ha sido suficiente. Hay una especie de estancamiento en Venezuela. Los militares de alto rango no se han atrevido a darle la espalda a Maduro. En las calles se respira miedo. Hace un mes me tocó ver soldados, policías y colectivos esparcidos por toda Caracas. El Palacio de Miraflores está resguardado como si hubiera una guerra. En los restaurantes casi nadie expresa en voz alta su desagrado con el régimen por temor a ser delatado. Venezuela es un estado policial con la presencia de miles de agentes cubanos.