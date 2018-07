El rol del cuidador: cuando cambian las responsabilidades antes de lo que pensabas

Como muchos otros, recuerdo que cuando era más joven me cuidaron mis parientes mayores, y también he brindado cuidado y apoyo a mi papá y a mi madrastra a medida que han ido envejeciendo. El llamado para ayudar a familiares y amigos en este contexto está afectando cada vez a muchos más a una edad más temprana. De hecho, una de cada tres personas entre 18 y 40 años (es decir, 10 millones de millennials en todo el país) está experimentando un "intercambio del rol del cuidador" : tener que equilibrar y en ocasiones renunciar al avance profesional, metas educativas, relaciones y conexiones sociales para cuidar a quienes les importan.

Esto incluye a Lisette Carbajal de Richmond, Virginia, que ha estado ayudando a su padre desde hace casi ocho años. Su salud dio un giro durante el tercer año de Lisette en la universidad. Convertirse en un cuidador a una edad tan joven –con su gran variedad de responsabilidades– fue difícil y la aisló. En su niñez, nunca imaginó que sus años universitarios incluirían conducir a casa los fines de semana para ayudar a su padre con sus actividades cotidianas o no ir a su trabajo con el pretexto de estar enferma para poder cuidarlo cuando su cuidador remunerado no estaba disponible. Pero así es la vida.

El padre de Lisette vive ahora en un centro de atención de tiempo completo, pero ella todavía es una cuidadora familiar dedicada: visita, participa en las llamadas de tratamiento de su padre, aboga por él y se desempeña como traductora entre los médicos y su familia. La estrecha relación que todavía tiene con su padre y su concepto de familia la motivan a permanecer a su lado, incluso cuando sus habilidades disminuyen, y no importa qué más esté sucediendo en su mundo.

Bruce Chernof, MD, es el presidente y CEO de The SCAN Foundation, una organización benéfica pública independiente que lidera Do You Give A Care?, un movimiento para educar a las personas sobre los cuidadores millennials y crear una comunidad. Comparte tu historia en YouGiveACare.org. Síguelos en Facebook, Instagram y Twitter usando @YouGiveACare y #YouGiveACare.