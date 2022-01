El obstruccionismo daña el avance democrático de las minorías

El resultado no es difícil imaginarlo. Suprimir el voto beneficia a candidatos republicanos cuya agenda no toma en cuenta los intereses de los votantes de minorías. Peor aún, en algunas de esas Legislaturas estatales republicanas se han presentado medidas que buscan revertir la certificación que hagan un secretario de Estado de un resultado electoral, sobre todo si no es de su agrado.