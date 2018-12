El mundo según AMLO

—Sí, sí. El lo ha expresado— me dijo López Obrador. —Azuza el racismo. Sí. Está en contra de los extranjeros. Pero tampoco es que lo sienta así. Es una estrategia política. O sea, eso lo aclaro. Nos ha hecho mucho daño. A él le funcionó su estrategia, su xenofobia, su racismo. Así ganó. Y no lo supieron enfrentar.

—Yo no le llamaría así— me respondió.

Me parece totalmente inverosímil que un político latinoamericano de la talla de López Obrador no se atreva a decir en el 2018 que Cuba y Venezuela son dictaduras. Pero más que un compromiso tácito con sus ideologías podría ser, sencillamente, una cuestión práctica. “Que no se metan con nosotros”, me dijo más tarde, a manera de resumen.