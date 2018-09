El mar nos está diciendo algo

Dos o tres veces al año me voy con toda la familia a un maravilloso lugar en la Riviera Maya –entre Cancún y Tulúm–, en el estado de Quintana Roo. Es mi playa favorita. La arena es blanca y suave. Y el agua turquesa. Aquí tengo la sensación de estar en el mejor lugar del planeta. Pero en las últimas visitas no hemos estado solos. La playa está invadida de sargazos.

Muy temprano, en uno de los dos hoteles donde me suelo quedar, escuché el murmullo del mar... ¡combinado con el de un tractor! Era la hora en que me gusta salir a correr solo en la playa. Abrí la puerta que daba al mar y me encontré una kilométrica franja de algas color marrón sobre la playa. Se habían trepado a los primeros tres metros de arena. Toneladas de sargazo esperaban su turno flotando rítmicamente en el océano.