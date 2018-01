El fin del TPS para los salvadoreños es una afrenta a los valores que han definido a EEUU

La reciente decisión de la administración Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los cientos de miles de familias trabajadoras de El Salvador es una afrenta trágica a los valores que han definido a Estados Unidos durante generaciones. Las personas que serán perjudicadas por esta decisión han echado raíces en nuestras comunidades, han criado familias, han contribuido positivamente al crecimiento económico, y han pagado impuestos. Forzarlos a cambiar sus vidas y establecerse en un país peligroso que ya no conocen es injusto.

El programa TPS fue creado como una respuesta humanitaria y una vía de salvamento para decenas de miles de inmigrantes que huían de la violencia brutal y los desastres naturales. Más de 320,000 personas de 10 países diferentes tienen estatus legal en virtud del TPS, y más de la mitad de los beneficiarios son de El Salvador y Honduras. Muchos han vivido en Estados Unidos por más de 20 años. En pocas palabras, el TPS permite a los sobrevivientes vivir y trabajar en los Estados Unidos y construir una vida mejor con lo cual hacen que nuestra nación sea más fuerte.



El hecho es que los beneficiarios del TPS no solo trabajan arduamente, en promedio entre 40 a 45 horas por semana, sino que también se someten de manera regular a verificaciones de antecedentes a través del Departamento de Seguridad Nacional. Muchos son dueños de sus viviendas, pertenecen a la PTA, y entrenan a Pequeñas ligas de béisbol. Pedir a estas familias, quienes han llamado a Estados Unidos como su hogar durante décadas, que se reubiquen en un país que ya no conocen o al cual no se sienten seguros para regresar, no solo es poco razonable e injusto, sino que también es cruel y mezquino.

También es evidente que terminar el TPS tendrá un efecto devastador en nuestra economía, razón por la cual la Cámara de Comercio de Estados Unidos y muchas empresas han luchado para proteger este programa vital. Datos recientes muestran que los beneficiarios del TPS de El Salvador, Honduras y Haití contribuyen un total combinado de 4,500 millones de dólares en salarios antes de impuestos o ingresos por sueldos anuales a nuestro PIB. Los despidos masivos provocados por forzar a las familias beneficiarias del TPS a reubicarse costarían a los empleadores 967 millones de dólares en costos de rotación inmediata. L os sectores que serían más afectados incluyen a la construcción, restaurantes, comercio minorista, procesamiento de alimentos, cuidado de niños, y servicios de jardinería.



Terminar el TPS no es solo un debate académico, es un problema muy personal para la familia de nuestra unión.

Representamos a 1.3 millones de miembros que trabajan arduamente, que provienen de una variedad de lugares y desempeñan puestos calificados. Su experiencia en el empaquetado de carnes, el procesamiento de alimentos y el comercio minorista ayuda a garantizar que las familias estadounidenses compren e ingieran alimentos seguros. Sabemos por experiencia propia que las familias beneficiarias del TPS, como aquellas que son nuestros miembros, trabajan duro cada día para mejorar sus vidas y hacer de este país un lugar mejor.

Todos deberíamos estar de acuerdo en que mantener a las familias trabajadoras juntas no es un problema de política, sino de hacer lo que es mejor para Estados Unidos.

Instamos al Congreso a hacer lo que es correcto y aprobar una legislación bipartidista que proporcione a los beneficiarios del TPS la estabilidad y seguridad que se han ganado y merecen.

