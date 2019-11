El encuentro hace 500 años

Desde que Moctezuma II se entera de la llegada de una expedición a las costas del golfo de México, hace todo lo posible para evitar que se acerquen al centro del país. Pero no lo logra. De hecho, genera el efecto contrario. Los regalos que le envía a los españoles despiertan más su curiosidad.

Cortés, de 34 años de edad, llega a Tenochtitlan con unos 400 españoles, 16 caballos -había perdido a dos en una brutal batalla en Tlaxcala-, no más de seis escopetas y el apoyo de miles de indígenas totonacas y tlaxcaltecas (enemigos tradicionales de los aztecas y que se habían sumado a la fuerza expedicionaria).

Así es como Cortés lo recordó en su segunda carta de relación que envió casi un año después al emperador Carlos V: "Nos salió a recibir aquel señor Mutezuma con hasta 200 señores, todos descalzos y vestidos de ropa bien rica a su uso...Mutezuma venía por medio de la calle...y ahí me tomó de la mano y me llevó a una gran sala y allí me hizo sentar en un estrado muy rico".