Diez 'licencias artísticas' que sustituyen a los hechos en la serie 'Chernobyl'

He coordinado numerosos proyectos internacionales de investigación acerca del impacto del desastre de Chernóbil y he realizado decenas de visitas a la Zona de exclusión que rodea a la central.

1. El accidente de helicóptero

2. El “puente de la muerte”

La lenta e imperdonable respuesta de las autoridades no pudo evitar que los ciudadanos de la cercana ciudad de Prípiat permanecieran en el exterior durante el accidente nuclear e incluso algunos se dirigieran al más tarde denominado “puente de la muerte” para ser testigos del incendio. Sin embargo, no existe evidencia de que hubiera fallecidos , así como tampoco hay pruebas de que las dosis de radiación fueran tan altas como para constituir un gran peligro en ese momento.

3. Enfermedades causadas por la radiación en Prípiat

4. “Estás sentada al lado de un reactor nuclear”

Los guionistas dan a entender que el feto absorbió altas dosis de radiación emitida por su padre, lo que acabó posteriormente con la vida del recién nacido. En contraposición, un doctor estadounidense que ayudó a tratar a los trabajadores de la central y a los bomberos afirma que los pacientes no constituían un riesgo significativo para los sanitarios y los visitantes . Además, los estudios elaborados no han encontrado pruebas concluyentes que demuestren que los nacidos tras el desastre se vieran afectados por la exposición a la radiación.

5. Los reactores no son bombas nucleares

El temor a una explosión nuclear en un rango de dos a cuatro megatones debida a la fusión del núcleo del reactor quedó en nada, afortunadamente. En la serie se afirma que el posible colapso destruiría la cercana ciudad de Kiev y convertiría en inhabitable un alto porcentaje del continente europeo. Pero lo cierto es que las plantas nucleares no explotan como si de bombas nucleares se tratase , y mucho menos las centrales termonucleares (como la de Chernóbil) en una escala de megatones. En cualquier caso, una explosión como la descrita no habría destruido ni la ciudad de Kiev ni habría hecho de Europa un lugar inhabitable.

6. Los buzos

7. Los pilotos de los helicópteros

8. Los mineros

9. Los liquidadores

Los créditos que aparecen al final de la serie insinúan que no se llevaron a cabo estudios sobre las consecuencias sufridas por los cientos de miles de liquidadores que limpiaron la zona tras el accidente . Lo cierto es que se desarrollaron numerosos análisis sobre este grupo , pero no se llegó a demostrar un aumento de la incidencia de cáncer debido a la exposición a la radiación. Es probable que experimentasen un incremento del riesgo de cáncer, pero sería imperceptible en comparación con otras enfermedades a las que tuvieron (y tienen) que hacer frente, como los trastornos cardiovasculares, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol (un problema generalizado en todas las antiguas repúblicas soviéticas).

10. Errores

Una historia para tener más cuidado

Chernobyl es un producto audiovisual magnífico, y la reconstrucción de los hechos acaecidos antes y durante la tragedia es digna de elogio. Sin embargo, no podemos olvidar que es una serie y no un documental. En los más de 30 años que han pasado desde el accidente se han perpetuado multitud de mitos que, sin duda, han obstaculizado enormemente la recuperación de las poblaciones afectadas .

