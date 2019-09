De refugiado en un campamento de la ONU a Harvard

Ésa es precisamente la razón por la cual es necesario tomar nota cuando nuestras autoridades migratorias actúan de forma autocorrectiva y nos dan un destello de esperanza de que no se ha perdido por completo la aplicación no ideológica de la ley.

Él no había escrito los comentarios; sus contactos se los habían enviado. No tenía antecedentes terroristas ni antecedentes penales. Pero es del Líbano, un país terriblemente asolado por el terrorismo, y es producto de las escuelas de la ONU en un campo de refugiados. Eso, al parecer, fue suficiente para crear una duda razonable en la mente de un oficial de la CBP de que el joven podría representar un peligro para Estados Unidos. Cancelaron su visa y lo enviaron de regreso al Líbano.

Corren tiempos difíciles para ser un agente escrupuloso del orden público en el sector de la inmigración. Diatribas presidenciales en Twitter, una plétora de decisiones ejecutivas cuestionables que provocan orientaciones contradictorias, un electorado estadounidense hiperpolarizado que ha puesto a la CBP bajo un foco de atención indeseada, y la lista continúa. Aunque no es un buen momento para ser un estudiante visitante o migrante en Estados Unidos, también debemos reconocer que ser agente de la CBP o de ICE es terriblemente difícil en esta administración.

Finalmente, este episodio debería hacernos pensar en aquéllos que son menos afortunados, aquéllos que no gozan de un sólido respaldo público o del apoyo de Harvard. Tomemos como ejemplo a los solicitantes de asilo. El asilo es una solicitud de ingreso legal a Estados Unidos, protegido por el derecho internacional de los tratados al que Estados Unidos se suscribe. No es ni remotamente parecido a una visa de estudiante. De hecho, no hay ningún tratado que exija estrictamente que Estados Unidos acepte una visa de estudiante; sólo lo hace por interés propio fundamentado.