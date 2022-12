Un mundial sin Derechos Humanos

Pero conocíamos esos hechos gracias al testimonio desgarrador de algunos valientes que se atrevieron a hablar con la prensa extranjera y con activistas humanitarios. “Mi familia se ha quedado sin techo y a dos de mis hijos los han sacado de la escuela”, dijo a la BBC de Londres, un trabajador de Nepal. “Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño. Es una tortura para mí”. Shamim, jardinero de Bangladesh, declaró: “Aun recuerdo mi primer día en Catar. Prácticamente lo primero que hizo (un agente) de mi empresa fue quedarse mi pasaporte. Desde entonces no lo he vuelto a ver”.