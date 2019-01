Cuánta diferencia hace un día en Venezuela

Por primera vez, hay cierto optimismo cauteloso de que se puede evitar el olvido democrático y llegar a un punto de no retorno. Pero de ninguna manera ese resultado está garantizado.

• Además de Estados Unidos, once naciones del mundo occidental reconocieron la legitimidad del presidente interino Guaidó y denunciaron la ilegitimidad del gobierno de Maduro;

• El Secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, respondió públicamente al aviso de expulsión de Maduro que, dado que Estados Unidos no lo reconoce como presidente, sus órdenes con respecto a la presencia diplomática estadounidense son efectivamente nulas y sin efecto.

¿Qué no vimos?

¿Qué pasará ahora? El mejor indicio será la postura del ejército venezolano. El miércoles se publicaron varios tuits a última hora del día, alegando que permanecían leales al gobierno de Maduro, y en el momento de escribir este artículo, no hay evidencia clara de que el alto mando o los subalternos hayan roto con Maduro. Sin embargo, ¿seguirán las órdenes si se les ordena que disparen contra los manifestantes? ¿Desalojarán por la fuerza a los diplomáticos estadounidenses si no salen del país tras el ultimátum de las 72 horas de Maduro? La respuesta corta es que aún no sabemos. Sin embargo, las decisiones y acciones del ejército venezolano en los próximos dos días serán un factor importante en el cálculo de Maduro sobre si puede mantenerse en el poder.