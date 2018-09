Carta de los excancilleres de Guatemala: "Desafortunada y preocupante decisión sobre el futuro de la Cicig"

El viernes 31 de Agosto fuimos sorprendidos por una declaración del Presidente Jimmy Morales anunciando con un año de anticipación su desafortunada decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) que vence en septiembre de 2019. Creemos necesario compartir algunas consideraciones en torno a lo ocurrido por su trascendencia nacional y regional -al pretender alejarse de la lucha contra la corrupción y la impunidad-, y porque afecta directamente nuestra imagen externa y contamina nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales.

Más allá de la argumentación formal que contiene la nota enviada a tal efecto al Secretario General de la ONU António Guterrez, han llamado la atención no sólo los argumentos utilizados en las palabras del Presidente Morales durante el anuncio, sino sobre todo el hecho de que se presentara en el salón de las banderas del Palacio Nacional -junto al vicepresidente Cabrera, la canciller Jovel y el ministro de Gobernación Degenhart-, al frente de una gran cantidad de militares y policías uniformados.

Se proyectó con bastante contundencia que el respaldo con el que este gobierno y este Presidente cuentan, en particular en este tema de CICIG, ya no proviene de un equipo civil de su Gabinete multi-sectorial, ni tampoco de liderazgos ciudadanos diversos sino abiertamente de estructuras y mandos militares y de las fuerzas de seguridad del Estado. Parece que en adelante se gobernará fundamentalmente con el respaldo castrense y no con la búsqueda de acuerdos democráticos.