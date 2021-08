La caída de Afganistán es una mancha en el expediente de Biden

Aquel Talibán ofreció amparo a bandas terroristas, incluyendo la Al Qaeda de Osama Bin Laden. Y es exactamente el mismo Talibán de ahora, aunque sus actuales dirigentes finjan una moderación que en realidad no sienten y que difícilmente practicarán. Solo hay que recordar cómo su movimiento medieval se mantuvo organizado y militarmente fuerte para adueñarse de Afganistán en pocas semanas, cálculo que no supieron o no quisieron hacer, primero, los asesores de Trump y ahora los de Biden.