Aún queda mucho por hacer por nuestros conciudadanos puertorriqueños en Florida

El tema recurrente de estas conversaciones es que el gobernador Scott y la administración Trump no han hecho lo suficiente para ayudarlos . Estas familias han tenido dificultades en poder cubrir sus necesidades más básicas, como vivienda, comida y medicinas. Algunos de los más vulnerables, como los niños, las personas de la tercera edad o quienes tienen alguna discapacidad, han tenido que sufrir las peores consecuencias de las fallas de quienes deberían estar allí para defenderlos.

Conocí a una familia de 14 personas en Kissimmee que ha estado viviendo en moteles desde que llegaron a la Florida en noviembre del año pasado. FEMA solo les dará el dinero para cubrir su estadía allí hasta finales del mes de juni o y luego se encontrarán a la deriva, sin saber a dónde ir a vivir. La abuela de la familia me contó lo difícil que ha sido poder acceder a los medicamentos que ella y su esposo necesitan, enseñándome una bolsa llena de envases con prescripciones que no han podido conseguir porque tienen un costo de miles de dólares al mes, y debido a que se mudaron de Puerto Rico han perdido su elegibilidad para el programa Medicaid que les cubría sus gastos médicos. Desde el mes de enero, se han visto forzados a dejar de tomar sus medicinas. Eso es incorrecto e inaceptable.

Otros de los desplazados por esta tragedia me compartieron la lucha diaria que enfrentan al buscar un trabajo, siendo rechazados por no tener un mejor nivel de inglés, o simplemente porque durante los turnos laborales disponibles no cuentan con alguien que cuide de sus hijos para poder ir a trabajar. La situación es cada día más desesperante para muchos.