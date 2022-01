A un año de la pesadilla, que es mejor no olvidar

Sobre el destino de muchos de nosotros, quienes emigramos empujados por la disolución de la democracia en nuestro terruño original, acechaba la idea de perder no sólo ya tu propio país, sino ahora, además, el país de tus hijos. Y es verdad que las historias de los países no se repiten, que uno no puede ver fantasmas de su pasado a todos lados donde mira, es un ejercicio que uno hace de manera permanente. Pero las causas del estrés postraumático con el que tanto había luchado, se volvían a materializar. Semejante pesadilla era tan improbable de repetirse como cierta frente a mis narices.