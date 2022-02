AMLO y el abuso de poder

Mientras tanto, AMLO ha tratado de distraer la atención de esta controversia atacando a otros periodistas que cuestionan su gobierno, aún cuando los cuestionamientos –como el crimen, el manejo de la pandemia o el desabastecimiento de medicinas– no tengan nada que ver con su familia ni con asuntos recientes. Esta técnica de comunicación no es nueva. Es lo que en inglés se llama block and circle. Bloqueas o evades un tema, le das la vuelta y hablas de otra cosa. AMLO se ha vuelto el maestro de esta técnica.